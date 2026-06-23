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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit US-Politologe Bremmer (Englisch)

ORF2Staffel 1Folge 57vom 23.06.2026
Langfassung: Interview mit US-Politologe Bremmer (Englisch)

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Folge 57: Langfassung: Interview mit US-Politologe Bremmer (Englisch)

21 Min.Folge vom 23.06.2026

US-Politologe Ian Bremmer sieht im Iran-Krieg den größten außenpolitischen Fehler von Donald Trump. Trump habe nach der Sperre der Straße von Hormus nachgeben müssen und dadurch schwach gewirkt, so Bremmer. Die USA hätten ihre wichtigsten Kriegsziele nicht erreicht. Zweifel hat er auch an einem dauerhaften Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran. Zudem erwartet er, dass Trump innenpolitisch zunehmend unter Druck geraten wird. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 23.06.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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