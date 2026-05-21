Langfassung: Interview mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter MagyarJetzt kostenlos streamen
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Folge 50: Langfassung: Interview mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter Magyar
19 Min.Folge vom 21.05.2026
Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar nennt im Exklusivinterview mit Paul Krisai (ORF) Korruptionsbekämpfung, Rückholung von EU-Geldern und ein Ende des Ukrainekriegs als Hauptanliegen.
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