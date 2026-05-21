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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter Magyar

ORF2Staffel 1Folge 50vom 21.05.2026
Langfassung: Interview mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter Magyar

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