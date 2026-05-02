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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Stadtgartendirektor Karl Hawliczek

ORF2Staffel 1Folge 47vom 02.05.2026
Langfassung: Interview mit Stadtgartendirektor Karl Hawliczek

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Folge 47: Langfassung: Interview mit Stadtgartendirektor Karl Hawliczek

15 Min.Folge vom 02.05.2026

Wien leidet unter der Trockenheit. Bei den Stadtgärten ist man intensiv damit beschäftigt, die Bäume mit Wasser zu versorgen. Man sei täglich mit rund 50 Tankfahrzeugen unterwegs, so der Direktor des Wiener Stadtgartenamts Karl Hawliczek in "Wien heute". Sendungshinweis: "Wien heute" vom 02.05.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

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