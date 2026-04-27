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ZIB 2-Interviews
Folge 45: "ZIB 2"-Langfassung: Interview mit Psychiater Kurosch Yazdi-Zorn
Psychiater und Leiter der Suchtklinik am Kepler-Universitätsklinikum Linz Kurosch Yazdi-Zorn ordnete im Interview die Daten zum aktuellen Drogenbericht ein. Er betonte, dass die Verfügbarkeit der Drogen gestiegen sei und Kinder und Jugendliche dadurch leichter zum Drogenkonsum kämen. Von Patienten wisse er, dass Kokain noch nie so verfügbar war wie heute. Sendungshinweis: ZIB 2, 27. April, 22:00 Uhr in ORF 2 Hinweis: Bei Sucht-, Wohn-, Finanz- oder Sozialproblemen sowie zu Entzug, Therapie oder Substitution bietet die "Suchthilfe Wien" vertrauliche und kostenlose Beratung: – Beratung & Betreuung Jedmayer: Tel.: +43 1/4000-53800 | Krisentelefon: +43 1/4000-53799 – Beratungsstelle Change: +43 1/5866606
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