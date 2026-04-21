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ZIB 7:00 vom 21.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 635vom 21.04.2026
ZIB 7:00 vom 21.04.2026

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Folge 635: ZIB 7:00 vom 21.04.2026

10 Min.Folge vom 21.04.2026

Iran/USA: Drohungen statt Verhandlungen | Perterer (ORF): EU könnte Israel "kritischer gegenüber treten" | Amnesty beklagt "Aushöhlung" der Menschenrechte | Letzte Zeugen im Wöginger-Prozess | Tim Cook verlässt Apple | „Sanditz“– Ostdeutschland in Romanform | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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