ZIB 7:00 vom 07.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 686: ZIB 7:00 vom 07.07.2026
10 Min.Folge vom 07.07.2026
NATO-Gipfel startet in Ankara | Massive Luftangriffe: Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter | Hamas kündigt Machtübergabe in Gaza an | Nationalrat beschließt neue Schulfächer | Gratz: Gefängnisse an der Belastungsgrenze | Erneuter Blackout verschärft Krise auf Kuba | Superstar Ronaldos verlässt WM-Bühne | Wetter
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