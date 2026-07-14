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ZIB 7:00 vom 14.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 691vom 14.07.2026
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Folge 691: ZIB 7:00 vom 14.07.2026

8 Min.Folge vom 14.07.2026

Eskalation im Nahen Osten spitzt sich weiter zu | Ungarischer Präsident steht kurz vor seiner Absetzung | Anschlagspläne auf Vienna Pride: Urteil erwartet | Marchtrenk: Ermittlungen nach gewaltsamem Tod einer 40-Jährigen | Französischer Nationalfeiertag im Zeichen der Ukraine | WM-Duell der Giganten: Frankreich trifft auf Spanien | Wetter

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