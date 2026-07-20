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ZIB 7:00
Folge 695: ZIB 7:00 vom 20.07.2026
9 Min.Folge vom 20.07.2026
Spanien ist neuer Fußball-Weltmeister | Spanien feiert den WM-Titel ausgelassen | So erlebten Fans das WM-Finale im Stadion | USA melden neue Angriffe auf Ziele im Iran | Großbritannien: Burnham wird neuer Premierminister | Kongo: Ebola-Ausbruch verschärft sich | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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