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ZIB 7:00
Folge 689: ZIB 7:00 vom 10.07.2026
10 Min.Folge vom 10.07.2026
Nationalrat beschließt Doppelbudget | Schellhorn pocht auf Zeit für Reformen | Ferienbeginn in Westösterreich | Schiffsverkehr in Hormus vor Stillstand | China: 28 Tote bei Brand in Schuhfabrik | Schwere Waldbrände in Spanien fordern zwölf Tote | WM-Topfavorit Frankreich im Semifinale | Wetter
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