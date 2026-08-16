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ZIB 9:00
Folge 1075: ZIB 9:00 vom 16.08.2026
6 Min.Folge vom 16.08.2026
Russland beschießt Kiew erneut massiv | Erdbeben in Indonesien hinterlässt schwere Schäden | Hurrikan Lala bringt Hawaii in Gefahr | Jatta erlöst Sturm gegen Altach | Ferragosto lässt Italien in den Urlaub ziehen | Wetter
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ZIB 9:00
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