Zucchero - Vater des Italo-Blues
Zucchero - Vater des Italo-Blues
Der Film ist ein Porträt des legendären italienischen Sängers, Multiinstrumentalisten Songwriters und Blues-Musikers Zucchero, das exklusives Filmmaterial aus seinen Privatarchiven und seiner Welttournee zeigt und bekannte Wegbegleiter wie Bono, Sting und Andrea Bocelli zu Wort kommen lässt. Sie alle berichten von einem Mann, der sie sowohl als Künstler als auch als Mensch beeindruckt hat. Die Doku erzählt von Zuccheros Kindheitserlebnissen, seiner Hartnäckigkeit, internationalen Erfolg zu erlangen, seiner Stärke und den Jahren der Depression, die er überwinden musste. Eine filmische Reise zu seinen Wurzeln, die nicht nur das Leben eines Musikers offenbart, sondern auch die inneren Konflikte und menschlichen Schwächen eines Mannes zeigt, der trotz allem niemals den Mut verlor.
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