Folge vom 18.03.2022
Garagen-Party!Jetzt kostenlos streamen
Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 18.03.2022: Garagen-Party!
43 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 6
Nathan und Stephanie leben mit ihren drei Kindern in Long Beach bei New York. Ihr Haus ist viel zu klein für sie und sie brauchen dringend mehr Platz. Mike und Carmine planen einen modernen Beach-Look für das Haus – mit warmen Farben und klaren Linien. Sie wollen die Garage in ein neues Elternschlafzimmer verwandeln und mit einem Flur und Ankleidezimmer ins Haus integrieren. Das Garagenproblem wollen sie lösen, indem der Garten neu aufgeteilt wird. Wie verteilt die Familie ihr Geld? Kommt der Innenraum besser weg oder überzeugt der Plan mit neuem Innenhof und Garten?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.