Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 23.04.2024: Das Craftsman-Haus
45 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6
Natur pur: Mike und Carmine lassen sich von der Natur inspirieren und bauen das Anwesen einer Familie in ein kalifornisches Haus im Craftsman-Stil mit organischen Materialien wie Holz und Stein um. Sie lassen ein naturverbundenes Gefühl in ihr Konzept einfließen und designen ein grünes Refugium, in dem die Energie fließen kann und sich die Familie sowohl innen als auch im Außenbereich zuhause fühlen kann.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.