Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 08.04.2022: Asbest-Gefahr!
42 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 6
Lindas und Kyles Haus im spanischen Kolonialstil ist fast 100 Jahre alt. Carmine und Mike wollen ihm seinen Wow-Faktor zurückgeben. Carmine plant dafür eine neue Küche in Erdtönen und eine Frühstücksecke und Gästebad im Boho-Style, um den alten Mauern einen modernen Look zu verpassen. Auf Mikes Plan stehen Vorgarten, Innenhof und Rückseite, denen er ein modernes und gleichzeitig mediterranes Flair verleihen möchte. Wie entscheidet sich das Paar, ihre 100.000 Dollar zu verteilen? Während der Renovierungsarbeiten stoßen Carmine und Mike außerdem auf einige Probleme, was das Budget in Gefahr bringt.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.