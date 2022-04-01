Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 01.04.2022: Das Problemhaus
43 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 6
Priscilla und Mike haben ihr Haus vor zehn Jahren gekauft und wollten es schon längst umbauen, aber es kam immer irgendwas dazwischen: zuerst Kinder, dann der Job. Jetzt bekommen sie endlich die Chance, ihren Traum zu verwirklichen – und Carmine und Mike helfen ihnen dabei. Carmine möchte aus dem Problemhaus eine moderne Ranch machen, die so hip wie das junge Paar ist. Mike plant, das meiste Geld für den Garten auf der Rückseite auszugeben und den Bereich um den Pool zu einer familienfreundlichen Oase zu machen, die zum Interior passt. Doch mehrere Probleme bei der Renovierung veranlassen Carmine und Mike dazu, kreativ zu werden, um die Renovierung erfolgreich abzuschließen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.