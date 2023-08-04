Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 04.08.2023: Ein Haus voller Liebe
45 Min.Folge vom 04.08.2023
Carmine und Mike haben nichts als Liebe für ihr neuestes Projekt übrig. Die Hausbesitzer Paul und Jeff sind langjährige Freunde von Carmine und sparen schon seit Jahren für eine Kernsanierung ihres verschachtelten Bungalows. Ihr Wunsch: Ein offener Grundriss mit Indoor-Outdoor-Feel und eine neue, helle Küche. Carmines Pläne sind voller kreativer Elemente für einen luxuriös aussehenden Innenbereich, aber Mike will seine Ideen für den Außenbereich, der zu einer Erweiterung des Wohnzimmers werden soll, nicht in den Hintergrund treten lassen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.