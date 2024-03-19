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Zwischen Haus und Hecke

Das Surfer-Zen-Haus

HGTVFolge vom 19.03.2024
Das Surfer-Zen-Haus

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Zwischen Haus und Hecke

Folge vom 19.03.2024: Das Surfer-Zen-Haus

45 Min.Folge vom 19.03.2024

Marissa und Scott brauchen Hilfe von den Design-Genies: Sie haben die letzten Jahre einige Schönheitsreparaturen selbst ausgeführt, doch nach einem Wasserschaden im Bad sind sie am Ende ihrer Kräfte angelangt. Im Zuge der Renovierung soll das Zuhause auch die Persönlichkeit des Paares widerspiegeln. Carmines Idee ist ein Haus im postmodernen Stil, bei dem aus jedem Zimmer etwas Besonderes entsteht, inspiriert von der Liebe zum Ozean. Der Fokus liegt auf Küche, Wohnzimmer, Waschküche und Hauptbad. Dazu kommen Vorgarten und Garten. Alles für ein Budget von 225.000 Dollar.

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