Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 01.09.2023: Der Traum vom Spa
44 Min.Folge vom 01.09.2023
Evelyn und ihre Tochter Rebecca wohnen in La Crescenta, Kalifornien, in einem Bungalow aus den 50er-Jahren. Der Grundriss ist eher unmodern und die Zimmer sehr dunkel. Deshalb braucht das Haus dringend ein Update. Mutter und Tochter träumen von einem offenen Grundriss und einem neuen, großen Badezimmer sowie einem schönen Außenbereich zum Baden im Whirlpool, Sonnen und Essen mit Freund:innen. Carmine und Mike sprühen bei einem Budget von 140.000 Dollar nur so vor Ideen – aber wer bekommt mehr Budget für sein Vorhaben?
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.