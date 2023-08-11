Zwischen Haus und Hecke
Folge vom 11.08.2023: Eine lange Wunschliste
44 Min.Folge vom 11.08.2023
Chris und Jenna haben vier Kinder und leben seit zwei Jahren in einem halb fertig renovierten Haus in Fullerton, Kalifornien. Das Haus hat fünf Zimmer und drei Bäder und die beiden haben selbst viel Hand angelegt, um das Haus wohnlich zu machen. Doch für die Neugestaltung der maroden Küche und des Master-Badezimmers brauchen sie die Hilfe von Carmine und Mike. Carmine plant eine Umgestaltung im postmodernen Stil, indem sie aus einfachen Materialien luxuriöse Akzente zaubert. Als Mike seinen Plan für die Umgestaltung des Gartens vorlegt, fällt die Entscheidung schwer, welcher Bereich den Vorrang haben soll.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.