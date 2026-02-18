Gefühle eingefroren?
Christina von "Bauer sucht Frau": Vom eiskalten Engel zur Flirt-Queen
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Das Finale von "Bauer sucht Frau" steht heute Abend mit der Aussprache zwischen Milchbäuerin Christina und ihren Hofherren an. Gemeinsam mit Arabella Kiesbauer wird Bilanz gezogen. Was die Titanic mit Christinas Aussprache zu tun hat, kannst du hier lesen.
Du willst alles von "Bauer sucht Frau" sehen?
Philipp will Antworten
Zu Beginn wirkt die Stimmung zwischen Christina und ihren Hofherren noch locker. Aber es wird schnell ernst, als Christina erklärt, dass sie Philipp, ihren eigentlich auserwählten Hofherren zwar sympathisch findet, aber keine romantischen Gefühle nach der Hofwoche entwickeln konnte.
Aus der Sicht von Hofwochen-Flirt Philipp hat er bis heute keine Erklärung bekommen: "Ich habe auf jeden Fall Klärungsbedarf." Während er sich mehr erhofft hätte, bereut er rückblickend, soviel in die Verbindung gesteckt zu haben. Christina gesteht schließlich, dass ihr wohl der Mut gefehlt hat, die Situation noch früher zu beenden.
"Wir waren neun Männer wie die Titanic, die aufgeschlagen und untergegangen sind". fügt Hofherr Daniel abschließend hinzu.
Neue Flirts und ein Morgen mit Manuel
Das Liebeskapitel ist für Christina dennoch nicht abgeschlossen. Als Arabella Kiesbauer nachhakt, ob Christina überhaupt bereit für eine Beziehung ist, wird es plötzlich spannend: Die Milchbäuerin hat nämlich bereits neue Flirt-Abenteuer während des Abschlussevents erlebt und das gleich mit zwei Bauern: Markus und Manuel.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
