Achtung Spoiler Exklusives "Bauer sucht Frau" -Interview: Hat es zwischen Christina und Manuel gefunkt? Veröffentlicht: 16.02.2026 • 13:19 Uhr von Sophia Seidl Bäuerin Christina und Landwirt Manuel scheinen sich gefunden und verliebt zu haben. Bild: Privat / Joyn

Beim großen "Bauer sucht Frau"-Event schlägt das Schicksal plötzlich gewaltig zu: Zwischen Bäuerin Christina und Landwirt Manuel funkt es, und zwar richtig. Wie sie sich völlig unerwartet bei der Wiedersehens-Party näherkamen, wie sie ihre gemeinsame Zukunft planen und welches süße, überraschende Detail die beiden verbindet, verraten sie jetzt im exklusiven BTS-Interview.

Knistern am Achensee? Knistert es beim "Bauer sucht Frau"-Abschlussevent am Achensee etwa zwischen Christina und Manuel? Sogar vor der Kamera lassen sie nicht voneinander ab, küssen sich innig und schwärmen von einem ausgelassenen Abend auf der Tanzfläche. Bahnt sich da etwa eine Romanze an? Ich, Redakteurin Sophia, habe mit den beiden gesprochen und einige Fragen geklärt, die uns allen auf der Zunge brennen.

Wieso die Hofwoche nicht zum Erfolg führte Ganz so einfach gestaltet sich der Weg zum Glück nicht. Der Landwirt erklärt offen, warum seine Hofwoche ohne romantisches Finale endet: "Unsere persönlichen Ansichten gehen einfach zu weit auseinander, auch was einem im Leben wichtig ist. Ich habe ein Studium und plane meinen landwirtschaftlichen Karriereweg auszubauen, das ergab für die Hofdamen keinen Sinn", sagt er ehrlich. Besonders die fehlende offene und direkte Kommunikation hemmt das Kennenlernen. Christina fügt hinzu: "Mit unseren Bewerbern hat es einfach nicht gepasst, der oder die Richtige war einfach nicht dabei."

Liebe auf den ersten Blick? "So einfach ist das nicht!" Das Schicksal schreibt eben seine eigene Geschichte. Beim Abschlussevent sprühen plötzlich die Funken. "War es Liebe auf den ersten Blick?", wiederholt Manuel schmunzelnd meine Frage. Ganz sicher war er sich da nicht: "Aber das innere Gefühl, sie kennenlernen zu wollen, war sofort da", erzählt er. Christina sieht das ähnlich: "Ich glaube nicht so richtig an Liebe auf den ersten Blick. Aber Anziehung war definitiv da!", gesteht sie. Wir fragen uns: Wie kam es zur Annäherung? Nachdem sie zusammen auf der Tanzfläche im Rhythmus ausgelassen die Hüften schwingen, kommt es zu einem besonderen Ereignis, erzählt Christina: "Wir haben die Party irgendwie zugleich verlassen und dann hat Manuel mich mitten in der Nacht auf einen Spaziergang eingeladen. Das war schon sehr romantisch und wir kamen uns schon ein Stückchen näher und führten sehr tiefe Gespräche. Eine Woche nach dem Event haben wir uns dann das erste Mal getroffen und haben schon gemerkt, dass es zwischen uns wirklich gut passt."

"Ich hätte mich nicht auf ein Kennenlernen eingelassen" Christina lacht, als sie zurückblickt: Hätte sie Manuels Hofwoche vor dem Event gesehen, hätte sie sich wohl nicht auf ein Kennenlernen eingelassen. Er wirkte da ein bisschen arrogant. Zum Glück lernt sie schnell "den echten Manuel" kennen und kann "seine Schale ganz schnell knacken, und sein wahres Ich kam zum Vorschein." Für ihn selbst ist ihre ganze Geschichte der beste "FunFact" überhaupt: "Wer hätte gedacht, dass eine Bäuerin und ein Bauer zueinanderfinden? Das zeigt wieder einmal, wie unvorhersehbar das Leben sein kann."

Liebe auf Distanz? Die Herzen schlagen im Gleichklang, auch wenn zwischen ihren Höfen etliche Kilometer liegen. Manuel bewirtschaftet derzeit noch den elterlichen Betrieb im Drautal, den er eigentlich auch übernehmen sollte. Aber sein Herz zieht ihn zu Christina: "Ich verbringe die meisten freien Tage bei ihr", erzählt er. Und Christina ergänzt: "Manuel ist fast jedes Wochenende bei mir und kommt oft auch unter der Woche vorbei." Trotz zeitaufwendiger Stallarbeit und Landbewirtschaftung schaffen die beiden Raum füreinander.

Gemeinsame Zukunft? "Die Zukunft ist immer ein Thema", meint Manuel und fügt hinzu: "Was das Thema Zusammenziehen angeht, haben wir noch nicht vertieft besprochen, doch ist für uns offensichtlich, wohin dieser Weg führt." Christina sagt dazu locker: "Wir müssen uns ja erst mal richtig kennenlernen. Geklärt haben wir die Situation jedoch schon, und wenn es weiterhin so läuft, wie es jetzt aussieht, wird er irgendwann zu mir auf den Hof ziehen und mich bei der Arbeit unterstützen." Manuel kann seiner Partnerin nur beipflichten: "Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist keine berufliche, sondern eine persönliche Entscheidung fürs Leben. Denn so eine Entscheidung erfordert Verantwortungsbewusstsein."

Das war eine Spitzenerfahrung, die mir keiner nehmen kann! Christina über "Bauer sucht Frau"

Das Fazit: Eine Reise zu sich selbst Auf die Frage, ob sie es weiterempfehlen sich bei "Bauer sucht Frau" zu bewerben antworten sie glücklich: "Ich kann es jedem nur empfehlen", sagt Christina. "Das war eine Spitzenerfahrung, die mir keiner nehmen kann!" Auch Manuel zieht ein positives Fazit: "Der Schritt vor die Kamera erfordert Mut." Doch seine Bilanz fällt eindeutig aus: "Die Reise lohnt sich! Man lernt nicht nur andere, sondern auch sich selbst besser kennen." Für ihn hat sich die Teilnahme doppelt ausgezahlt: Denn ohne "Bauer sucht Frau" hätte er Christina nie getroffen. Wir sind gespannt, wo sie ihr gemeinsamer Weg hinführt und wünschen dem neuen "Bauer sucht Frau"-Paar sehr viel Glück für ihren weiteren Weg.

