ESC-Prognosen der Buchmacher ESC 2026: Die Wettquoten zeigen erste Favoriten Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Marlene Sofie Weissböck ESC-Kandidat Cosmó kämpft dieses Jahr für Österreich beim 70. ESC. Die Quoten der Buchmacher machen den Ausgang umso spannender. Bild: ORF/Thomas Ramstorfer

Wenige Wochen vor dem Eurovision Song Contest 2026 in Wien haben internationale Buchmacher ihre neuesten Prognosen veröffentlicht. Die aktuellen Wettprognosen zeigen bereits eine klare Tendenz. Wir haben die Ergebnisse für dich genauer angesehen und berechnet, wie viel man bei den aktuellen Wettchancen gewinnen könnte.

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Finnlands "Liekinheitin" derzeit klarer Favorit Aktuell führt Finnland die Quotenliste deutlich an. Das Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen tritt mit dem Song "Liekinheitin" – auf Deutsch "Flammenwerfer" – an und wird von vielen Wettanbietern als stärkster Beitrag im diesjährigen Teilnehmerfeld eingeschätzt. Die Siegchance für Finnland wird derzeit auf rund 29 Prozent geschätzt. Für Wettfreunde bedeutet das: Wer 10 Euro riskiert, könnte im Erfolgsfall etwa 30 Euro zurückbekommen – vorausgesetzt, Finnland hält den Favoritenstatus bis zum Finale. Fest steht jedoch schon jetzt: Finnland hat einen deutlichen Vorsprung gegenüber den übrigen Ländern. Für viele Beobachter:innen ist der Beitrag damit aktuell derjenige, den es beim ESC zu schlagen gilt.

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Frankreichs "Regarde!" auf Platz zwei Hinter dem Favoriten folgt Frankreich auf dem zweiten Rang der Prognosen mit Sängerin Monroe. Sie singt den Song "Regarde!" - zu Deutsch "Schau!". Allerdings fällt der Abstand hier bereits deutlicher aus: Die Siegchancen liegen derzeit nur bei 12 Prozent. Für Wettfreunde bedeutet das: Wer 10 Euro setzt und richtig liegt, könnte sich im Erfolgsfall über rund 80 Euro freuen.

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Österreichs "Tanzschein" ist aktuell nur Außenseiter Für Gastgeber Österreich sieht die Lage laut Wettquoten derzeit weniger rosig aus. Der heimische Beitrag "Tanzschein" von Cosmó liegt aktuell weit hinten im Ranking. Die geschätzte Gewinnchance bewegt sich momentan nur bei rund ein Prozent. Beim Eurovision Song Contest gelten Prognosen oft nur als Momentaufnahme. Proben, Live-Auftritte oder virale Momente auf Social Media können die Wahrnehmung eines Songs schnell verändern und damit auch die Wettquoten. Bis zum großen Finale bleibt also noch genügend Zeit, das Rennen vielleicht doch noch zu machen.

Die Top 10 ESC-Favoriten laut Buchmacher: Finnland Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" (29%) Frankreich Monroe - "Regarde" (12%) Dänemark Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" (11%) Griechenland Akylas - "Ferto" (7%) Australien Delta Goodrem - "Eclipse" (5%) Schweden Felicia - "My System" (5%) Israel Noam Bettan - "Michelle" (4%) Tschechien Daniel Žižka - "Crossroads" (3%) Ukraine Leléka - "Ridnym" (2%) Zypern Antigoni - "Jalla" (2%)

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ESC-Genuss ohne Wettverlust Wer dieses Jahr seinen Wetteinsatz nicht verzocken möchte, aufgepasst:

Im ORF-Stream auf Joyn warten spannende ESC-Highlights, Clips, Dokus und exklusive Einblicke hinter die Kulissen und das ganz ohne Wettverlust. So könnt ihr den Song Contest gemütlich von der Couch aus erleben und das ohne Geldverlust. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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