Burger-Skandal Beef bei "Forsthaus Rampensau": Die Militante Veganerin zieht ein Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophie R. Forsthaus Rampensau Raffaela & Tobias: Die Veganer Videoclip • 01:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Forsthaus Rampensau" ist ab sofort Unruhe garantiert. Nach dem ersten Absägen von Otto Konrad und Bianca ziehen jetzt neue Gesichter ein. "Die Militante Veganerin" Raffaela und ihr Freund Tobias kommen mit einer klaren Mission.

Weg mit dem Speck! Die Veganer kommen Die Stimmung bei "Forsthaus Rampensau" war geradezu idyllisch: Sonne, Alm-Flair und zufriedene Gesichter mit Ausblick auf saftig gebratene Rindfleisch-Burger. Alle schwelgen im Mittagessen-Glück – bis die Tür aufgeht und das neue Paar Raffaela ("Die Militante Veganerin") und ihr Freund Tobias einziehen. Die beiden Veganer erwartet ein Anblick wie auf dem Schlachthof. Brutzelnder Speck trifft auf Gehacktes und ist für die beiden somit Anlass genug, direkt mit aktivistischen Parolen die anderen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Noch mit halbem Burger im Mund wird ihnen das Fleisch madig gemacht.

Fleisch-Tiger treffen auf Seitan-Krieger Die Burger-Esser werden aber nicht subtil auf die pflanzliche Alternativen hingewiesen, sondern direkt mit Tierleid-Vorwürfen konfrontiert. Das Ziel: Die anderen Teilnehmer:innen mit Wortgewandtheit zur Vernunft zu bringen und zwar während sie gerade herzhaft kauen. Klar ist: "Die Militante Veganerin" ist nicht zum Kuscheln und Kennenlernen eingezogen, sondern um Überzeugungsarbeit zu leisten. So manche flüchten (mit ihrer fleischigen Beute) direkt aus den Augen der Aktivisten. Die Frage ist nur, ob Raffaela und Tobias mit ihrer kompromisslosen Art wirklich Verbündete gewinnen, oder sich schneller ins Abseits manövrieren, als man "Seitan" sagen kann. Immerhin geht es nicht nur um Burger, sondern auch um 20.000 Euro und den Titel "Rampensau 2025".