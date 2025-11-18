Breaking News!
Finale verschoben! "Forsthaus Rampensau" bekommt Bonus-Episoden
Aktualisiert:von Sophia S.
Es gibt News zu der Lieblingsalm der Österreicher. In der vierten Staffel "Forsthaus Rampensau" lassen Reality-Stars absolut nichts anbrennen. Es wird geschmust und geflirtet, gefeiert und gelallt, gestritten und versöhnt. Damit eingefleischte Forsthaus-Fans das volle Erlebnis genießen können, soll die Anzahl der Folgen nun erhöht werden. Was das bedeutet, liest du hier.
Folge "Forsthaus Rampensau" verpasst?
Zwischenbilanz
Es geht heiß her auf der Alm. Zwischen Zoe und Daniel scheint sich etwas anzubahnen, zumindest, wenn Reality-Barbie Sabrina ihren Segen gibt. Bauer Lukas und seine Sandra harmonieren mal mehr, mal weniger. Auf seine Macho-Sprüche ist jedenfalls Verlass. Was geht zwischen Linda und Ferry, gibt´s noch Sex vor der Kamera? Die Rausch-Eskapaden wechseln zwischen den Teilnehmer:innen, und Team Vegan mischt das Haus auf seine ganz spezielle Art auf.
Fakt ist: Der Stoff geht nicht aus. Und damit auch wirklich alle was davon haben, gibt’s jetzt heiße News.
Ihr wollt mehr? Ihr bekommt mehr!
Für Fans des schonungslosen Reality-Formats wird es jetzt spannend: Denn es ist fix – das Finale ist nicht so bald, wie erwartet. Denn erst am Donnerstag, dem 8. Jänner 2026, kommt es zum großen Showdown. Was das heißt? Es gibt zwei Folgen mehr zum Mitfiebern.
Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ATV und im ATV-Livestream auf Joyn mit dabei sein und für deinen Favoriten die Daumen drücken!
Prost!
