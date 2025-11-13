Macho-Alarm bei "Forsthaus Rampensau": Lukas sehnt sich nach Aufmerksamkeit

Sandra hat es mit ihrem Verlobten Lukas bei "Forsthaus Rampensau" nicht leicht. Immer wieder fällt er durch unangenehmes Verhalten auf. Vor allem die Frauen im Forsthaus sind fassungslos und können das Drama nicht mitansehen. Naht bald das Ende des selbsternannten "Bauer sucht Frau"-Stars?

Beziehungsdrama im Forsthaus Bei Sandra kullern mehr als einmal die Tränen, weil ihr Auserwählter sein Macho-Gehabe wieder einmal nicht im Zaum halten kann und vor Flirts mit den anderen Forsthaus-Damen nicht zurückschreckt. Das geht Sandra bald zu weit, denn ihr Selbstvertrauen schwindet mit jedem unpassenden Kommentar. Vor allem Zoe versucht ihr mit klaren Worten aus der Misere zu helfen.

Sympathiepunkte gegen null Wie ein Bulle im Zuchtstall nutzt Lukas nämlich jede Gelegenheit, um sein Testosteron zur Schau zu stellen. Dabei vergisst er, dass er sich nicht mehr auf seinem Bauernhof befindet, sondern vor laufender Kamera im Fernsehen. Aber wer hoch fliegt, fällt bekanntlich tief. Nach all den fragwürdigen Auftritten kostet ihn das Vertrauenspunkte beim zweiten großen Absägen.

Ist das Ende in Sicht? Die Kritik scheint seiner Selbstliebe keinen Abbruch zu tun - die Chance auf ein Weiterkommen aber schon. Sehr zum Ärger seiner Mitstreiterin und Verlobten Sandra, die – trotz allem – an seiner Seite bleibt und sich deshalb mit ihm beim "Raus-Rein-Spiel" gegen Carmen und Herbert beweisen muss. Die Würfel-Partie wird schnell zu einem ereignisreichen Duell. Die Spannung ist im Forsthaus unter den Teilnehmer:innen deutlich spürbar. Wird Macho Lukas bald Geschichte sein, oder müssen Carmen und Herbert Platz machen? Das siehst du in der neuen Folge "Forsthaus Rampensau". Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.