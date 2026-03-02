"Teenager werden Mütter": Lisas neuer Freund enthüllt!

Die Zweifach-Mama Lisa überrascht bei "Teenager werden Mütter" mit einem romantischen Liebes-Update und stellt endlich ihren geheimnisvollen Freund Geri vor. Doch die Beziehung wird auf die Probe gestellt: Noch immer ist nicht klar, wer der Vater von Sohn Matheo ist.

- Anzeige -

- Anzeige -

"Teenager werden Mütter" auf Joyn Hier die neuen Folgen der aktuellen Staffel streamen

Neuer Mann, neues Kapitel Lisa strahlt und das hat einen Grund: Geri (26). Der blauäugige Wahl-Romantiker ist mittlerweile fixer Bestandteil der Familie und für Sohn Matheo längst mehr als nur "Mamas Freund". "Ich bin der Bonus-Papa vom Matheo", sagt er stolz. Die beiden teilen sich die Betreuung, reisen gemeinsam durch Deutschland und sogar bis nach Ägypten. Für Lisa ein ganz neues Gefühl: "Ich fühl mich unterstützt, wenn er dabei ist." Endlich muss sie nicht mehr alleine kämpfen.

Verliebt, verlobt, verheiratet? Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Konzert von Geris Lieblingsrapper Capital Bra – zumindest offiziell. Denn verliebt, so verrät Geri, war er "schon ein Jahr bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben". Nach langem Schreiben funkte es beim ersten gemeinsamen Abend sofort. Während er noch Gentleman-like auf dem Sofa schlafen wollte, machte Lisa kurzen Prozess: "Wenn ich was haben will, dann nehm' ich mir das." Seitdem sind sie unzertrennlich. Nur einen Monat später ging er auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wer ist der Vater von Matheo Während Lisa also im neuen Liebesglück schwelgt, beschäftigt sie die Vaterschaft von Matheo. Noch immer ist nicht geklärt, wer sich das Blut mit ihrem Sohn teilt. Ex-Partner Marcell konnte bereits ausgeschlossen werden, doch es kommen noch zwei weitere Männer in Frage. Ein neuer DNA-Test soll endlich Klarheit bringen.

Wird die Suche nach dem leiblichen Vater von Matheo der frischen Beziehung im Weg stehen oder kann Geri Lisa genau den Halt geben, den sie nach all den Turbulenzen braucht? Mehr dazu siehst du in den neuen Folgen "Teenager werden Mütter". Jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

- Anzeige -

- Anzeige -