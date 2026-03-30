"Mütter in lustiger Fernseh-Show": Botox-Babes & Monaco-Realität

Auch in der vierten Folge von "Mütter in lustiger Fernseh-Show" meistern fünf Mamas den Spagat zwischen Selbstoptimierung, Familienchaos und großen Zukunftsplänen, gewürzt mit ehrlichen Kommentaren. Diesesmal im Programm: Botox, Monacos Micro-Wohnung und eine Neueinsteigerin: Die ATV-Mamis legen nach.

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Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen? Schaue dir alles an und verpasse keinen Moment

Bahatis Monaco-Liebesnest? Endlich heißt es: Bonjour und Ciao, Monaco! Doch bevor Bahati ihren "My Love" wiedersehen kann, muss sie erst ins Flugzeug steigen, dabei würde sie ihn viel lieber ganz einfach mit der U6 besuchen. Kaum angekommen, holt Marcio sie mit flotter Fahrweise und frechen Sprüchen ab. Bahati holt die Realität ein: Marcio bewohnt ein Mikro-Zimmer ohne Platz fürs gemeinsame Familienglück. Eine neue Wohnung muss her, also geht es direkt zur Besichtigung. Platzt der Traum vom Luxus-Nest? Die horrenden Preise in der Luxusstadt lassen den beiden sichtlich den Atem stocken.

Botox-Babes Familienzeit mit Style! Bevor es für Carmen und Sohnemann Benji nach Teneriffa zu Oma Hertha geht, steht erst mal Mama-Time an. Gemeinsam mit Mama Hertha lässt sich Carmen beim Botox-Termin auffrischen. So sind sie ready für einen Sommer so glatt wie der Pool im Paradies. Nicht jede Mutter versteht das Beauty-Bonding. Benji freut sich schon auf seinen monatelangen "Yes-Day" im Urlaubsparadies, wo er morgens zockt, während die Mama ausschläft und er sie schließlich höchstpersönlich weckt. Wie wohl die anderen Mütter darauf reagieren? Machen sie das in den Ferien genauso?

Neueinsteigerin Vanessa Reality-Profi Vanessa ist zurück - diesmal bei "Mütter in lustiger Fernseh-Show“! Nach ihren Auftritten bei "Bauer sucht Frau" und "Forsthaus Rampensau" bringt die alleinerziehende Mama frischen Wind ins Format. Von Anfang an macht sie klar: Sie kommt nur im Doppelpack, denn der einzige „Mr. Right" an ihrer Seite ist ihr Sohn. Zwar kann sich Vanessa irgendwann wieder einen Partner vorstellen, doch aktuell hat sie es nicht eilig. Auf Männersuche ist sie ganz bestimmt nicht. Schau dir "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, immer montags ab 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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