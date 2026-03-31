"Mütter in lustiger Fernseh-Show": So wild feiert Kerstin ihren Junggesellinnenabschied

Vom Friseur im Shopping-Center direkt zu Klopfern, Stripclub und Penishaarreifen! Kerstins Freundinnen holen sie zu einem unvergesslichen Junggesellinnenabschied ab – DAS musst du gesehen haben!

Die Hochzeitsvorbereitungen von Kerstin und Scott sind in vollem Gange. Kerstin hat jedoch andere Prioritäten: Neue Extensions müssen her, damit sie am großen Tag perfekt aussieht. Kaum ist die Frisur fertig, stürmt schon ihre wilde Poltertruppe herein. Laut gröhlend, mit Penishaarreifen und Klopfern bewaffnet, überraschen die Freundinnen sie beim Beauty-Termin. Der schrille Abholtrupp sorgt mitten im Einkaufszentrum für Aufsehen und läutet damit eine legendäre Party ein.

Kerstins Stangentanz

Im Beverly Hills Club geht es weiter: Alkohol, Strip-Einlage und Kerstin, die sogar selbst an der Stange tanzt. Die Stimmung wird immer ausgelassener und ganz ohne typische Polter-Aufgaben für die Braut, kommt Kerstin nicht davon. Busserl, Schnapserl, Kleidertausch - Kerstin meistert fast alles mit Bravour. Aber siehe selbst ...

Schau dir "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, immer montags ab 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.