Private Einblicke "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Kerstins Ehegeständnisse im Interview Veröffentlicht: 05.04.2026 • 13:30 Uhr von Sophia Seidl Kerstin und Scott schreiten in ihr persönliches Glück. Bild: Privat

In "Mütter in lustiger Fernseh-Show" plaudert TV-Mama Kerstin über ihren turbulenten Polterabend, respektlose Hochzeitsgäste und warum Flitterwochen für sie eher Familienurlaub bedeuten. Außerdem erklärt sie, wieso sie keine perfekte Fassade zeigen will, sondern das echte Leben mit all seinen kleinen Pannen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen? Schaue dir alles an und verpasse keinen Moment

"Seit der Hochzeit ist alles anders" Kerstin schwebt auch nach der TV-Hochzeit mit Scott noch auf Wolke sieben, allerdings mit beiden Beinen fest am Boden. "Man merkt schon, dass es anders ist jetzt als davor", sagt sie im Gespräch. Der Alltag sei entspannt, kleine Diskussionen gehörten aber dazu. Und eines stellt sie klar: "Zwar können andere Frauen den Scott anschauen, aber offiziell ist er jetzt mein Ehemann!"

Überraschung beim Bachelorette-Abschied Wie es sich für Kerstin gehört, verläuft ihre Hochzeit und der Polterabend nicht ganz ohne Chaos und genau das scheint sie zu lieben: "Ich bin so froh, dass alles so abgelaufen ist, auch wenn es chaotisch war, das passt ja zu mir", lacht sie. Der Polterabend sorgt auch für einen echten Überraschungsmoment: "Natürlich war ich, was die Stripperin betrifft, völlig überfordert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", gesteht sie. Aus schlechtem Gewissen ruft sie sofort heimlich Scott auf der Toilette an: "Wir haben nämlich beide gesagt, dass wir beide keine Stripperin oder Stripper haben wollen beim Poltern."

- Anzeige -

- Anzeige -

Hochzeitsgäste sorgen für Ärger – Kerstin zieht Konsequenzen Auch die Hochzeit entspricht ganz Kerstins Geschmack. Nur manche Gäste sorgen für Frust am großen Tag, denn sie bleiben ohne Absage einfach fern. "Das fand ich respektlos", stellt Kerstin klar. "Meine beste Freundin, die eigentlich meine Trauzeugin gewesen wäre, musste leider absagen, sie hatte nämlich eine Magen-Darm-Grippe. Aber mit denen, die sich nicht einmal abgemeldet haben, habe ich keinen Kontakt mehr." Trotz kleiner Enttäuschungen bleibt sie optimistisch: "Im Endeffekt war es sowieso mein Tag – und der von Scott –, und alle Augen waren auf uns gerichtet." Hochzeitsessen á la Kerstin und Scott? Statt Geldgeschenke zahlen die Gäste einen Selbstbehalt und werden mit einem Catering belohnt. "Alle haben gut gegessen und gut getrunken. Wir hatten Mineralwasserflaschen, auf die jeder Zugriff hatte, und eine gute, traditionelle österreichische Küche: Hühnerschnitzel, Fisch, Zwiebelrostbraten … Ein All-you-can-eat-Buffet." Für sie eine gelungene und üppige Feier im passenden Stil.

Wie geht es weiter? Flitterwochen? Noch nicht! "Das wird eher ein Familienurlaub", verrät Kerstin. "Flitterwochen sind ja zum Babys machen und wir haben unsere Babys schon!" Die TV-Mama erklärt, warum sie solche Einblicke überhaupt teilt: "Wir zeigen das echte Leben. Ich denke mir, jeder stellt sich den perfekten Urlaub ohne Reibereien oder Hopplas vor. Aber das ist ja nicht das reale Leben, wenn man mit Kindern auf Urlaub fliegt, gibt es immer irgendwelche Pannen: müde Kinder oder solche, die sich mal nicht perfekt benehmen." Seid gespannt auf weitere Einblicke in das chaotische Leben von Kerstin und Scott – und wer weiß, vielleicht gewähren sie uns bald noch mehr davon. Schau dir "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, immer montags ab 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

- Anzeige -

- Anzeige -