Harte Worte "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Kerstin rechnet mit Mitstreiterin ab Veröffentlicht: 12:00 Uhr von Sophia Seidl Nach ihrem kurzfristigen TV-Aus ist Kerstin wieder im Fernsehen zu sehen. Statt bei "Teenager werden Mütter" will sie sich diesmal reifer zeigen, in der Sendung "Mütter in lustiger Fernseh-Show". Bild: Joyn / ATV

Jetzt fliegen die Fetzen bei „Mütter in lustiger Fernseh-Show“! TWM-Urgestein Kerstin nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund - vor allem nicht, wenn es um Lisa geht. Was ärgert Kerstin so sehr an Lisa? Das und mehr erfährst du hier.

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Grüppchenbildung bei den Müttern? Kerstin hat auch nach Drehschluss noch Kontakt zu einigen der Mütter aus der Sendung. Besonders mit Carmen und Vanessa versteht sie sich nach eigenen Aussagen blendend. "Wir tauschen uns nach jeder Folge aus, was uns nicht gefallen hat, und wir supporten uns gegenseitig", erzählt Kerstin. Ein gemeinsamer Karaoke-Abend oder Barbesuch ist ebenfalls schon geplant. Nur Bahati und Lisa sind in dieser Runde offenbar außen vor geblieben. Während Bahati die Einladung ausschlug, war Lisa scheinbar von vornherein kein Thema: "Da muss ich ja nicht sagen, warum", so Kerstin. Vor allem Carmen und Vanessa stehen bei Kerstin auf der Kurzwahltaste. Auf einen Mütter-Streit lassen sie jedoch nicht ein. Vanessa bleibt gelassen und betont, dass sie sich zwar mit Bahati, Kerstin und Carmen "eher auf einer Welle" sieht, ihr Credo aber bleibt: Frauen sollten sich gegenseitig stärken, auch wenn sie selbst Dinge anders machen. "Leben und leben lassen", bringt sie es auf den Punkt. Carmen sieht die Situation ähnlich ruhig. Zwar habe sie zu den anderen Müttern Kontakt, doch sie halte sich bewusst zurück.

Klare Worte gegen Mitstreiterin Lisa Kerstin schlägt gegenüber Lisa andere Töne an - von Harmonie keine Spur. Lisas Einstellung und ihr Auftreten stoßen ihr sauer auf. "Anscheinend kennt die Lisa so etwas wie Spaß nicht", ätzt Kerstin über Lisas Kritik an ihrem Polterabend und fügt hinzu: "Und natürlich versteht Lisa nicht, warum man so etwas wie Penis-Haarreifen hat. Bei ihr wäre der Polterabend wahrscheinlich in irgendeinem Spa, mit Gurken auf den Augen und einem Gläschen Champagner. So stell ich mir das vor, ganz ohne Spaß und ohne 'Hangover' rauszulassen."

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"Ich pack sie überhaupt nicht" Auch Lisas Erziehungsmethoden kann Kerstin nicht nachvollziehen: "Meine Kinder sind keine Roboter. Bei mir dürfen sie jeden Tag Spaß haben, nicht nur einmal pro Woche." Doch Kerstin stört nicht nur Lisas Art der Erziehung: "Sie behandelt andere oft von oben herab, nur weil sie Unternehmerin ist. Als ihr Sohn in der Sendung sagt, er wolle beim Billa arbeiten, kommentiert sie das bloß mit einem 'Naja', das finde ich traurig. Ich unterstütze mein Kind in dem, was es glücklich macht." Ihr Fazit fällt schließlich deutlich aus: "Ich pack die Lisa überhaupt nicht und ich bin da sicher nicht die Einzige." Auf jeden Fall will sie zu Lisa Abstand halten: "Ich hoffe, ich begegne ihr nie, sonst sage ich ihr direkt meine Meinung. Teilweise sind ihre Kommentare für mich ein No-Go." Für Kerstin steht fest, dass sie mit Lisa "niemals klarkommen" werde. Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Mit ihr kann ich nicht Rasen mähen", sagt TV-Mama Kerstin ernst. Schau dir die Folgen von "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, wenn sie feiern, erziehen und ihren Alltag meistern und das gegenseitige Kommentieren nicht zu kurz kommt. Immer montags um 21:30 Uhr nach "Tinderreisen".

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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