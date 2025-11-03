Hat Jimi Blue Ochsenknecht den "Promi Big Brother"-Sieg verdient? Das sagt Désirée Nick

Jimi Blue Ochsenknecht hat seine 14 Mitbewohner:innen hinter sich gelassen und somit den "Promi Big Brother"-Sieg gesichert. Was denkt Désirée Nick darüber? Das hat sie uns im Joyn-Interview verraten.

"War nicht so überwältigend"

Obwohl Désirée Nick Jimi den Sieg gönnt, hat sie ihn im "Promi Big Brother"-Haus nicht als besonders unterhaltsam empfunden. "Jimi war ja nun nicht so überwältigend", findet La Nick. Dass der 33-Jährige sie "gleich am Anfang" nominierte, könne sie bis heute nicht nachvollziehen. "Es war nicht fair, das war sogar sehr hässlich von ihm, denn wir waren gut miteinander", so die Kabarettistin.

Sie könne sich nur vorstellen, dass Jimi sie schon zu Beginn als starke Konkurrenz empfunden habe.