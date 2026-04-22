Schonungsloses Fazit Geraldine enthüllt: So emotional war ihre Zeit bei "Reif für die Liebe" Veröffentlicht: 22.04.2026 • 21:04 Uhr von Sophia Seidl Bild: Privat / Joyn

Geraldine zieht ein ehrliches Fazit nach ihrer ersten TV-Reise. Als Kandidatin kämpfte sie bei "Reif für die Liebe" um das Herz von Armin. Im Interview blickt sie zurück und verrät, wie es nach der Show für sie weitergegangen ist.

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Lerne Geraldine bei "Reif für die Liebe" kennen Reif für die Liebe Das ist Geraldine Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:43 Min Aktionsmenü öffnen

Nie ohne eine Kamera Für Geraldine war die Teilnahme an "Reif für die Liebe" eine Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen wird. "Großartig, aber kein Wellness-Urlaub", beschreibt sie ihre erste Reality-TV-Erfahrung. Das Zusammenleben mit vielen unterschiedlichen Frauen sei intensiv, laut und manchmal auch anstrengend gewesen. Dennoch überwiegt für sie das Positive: Vor allem habe sie gelernt, wie wichtig Kommunikation ist und dass sie selbst unter Dauerbeobachtung authentisch bleiben kann.

Freundschaften, die bleiben Auch nach dem Dreh ist der Kontakt unter den Kandidatinnen nicht abgebrochen. Geraldine verrät: "Gleich danach hatten wir eine WhatsApp-Gruppe." Der Austausch sei sehr intensiv, wie sie zugibt: "Wir telefonieren, planen Treffen und sehen uns etwa alle vier Wochen."

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Es gibt auch eine gemischte (WhatsApp)-Gruppe mit den Männern. Geraldine spricht über den Kontakt mit den anderen Kandidat:innen

Besonders mit Gitta verbindet die Wienerin eine enge Freundschaft: "Wir haben uns nicht nur im Haus super verstanden, sondern auch danach regelmäßig geschrieben und telefoniert." Bei einem Besuch in Wien hätten die beiden viel Zeit miteinander verbracht, ein Gegenbesuch auf Mallorca sei ebenfalls geplant: "Gitta weiß bereits von ihrem Glück."

Doch auch zu den anderen Teilnehmerinnen pflegt Geraldine weiterhin engen Austausch: "Mit Roswitha habe ich einen richtigen Telefonrekord aufgestellt", erzählt sie lachend. Für sie steht fest: "Uns alle verbindet eine Erfahrung, die man nur versteht, wenn man selbst dort war."

Das Finale rückt näher Wenn du mitverfolgen willst, wie Geraldine weiter um Armins Herz kämpft und wie ihre Reise ausgeht, solltest du "Reif für die Liebe" auf keinen Fall verpassen, immer mittwochs um 21:15 Uhr, direkt im Anschluss an "Alles Liebe". Das große Finale am 20. Mai verspricht emotionale Höhepunkte, überraschende Wendungen und jede Menge Romantik.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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