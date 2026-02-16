"Teenager werden Mütter": Baby-Überraschung bei Vanessa und Marcel

Ein großer Moment in der 24. Schwangerschaftswoche: Vanessa und Marcel wollen endlich wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Dafür besucht das junge Paar den bekannten "Teenager werden Mütter"-Gynäkologen Dr. Breinl.

Ein Paar mit Vergangenheit Ewigen "Teenager werden Mütter" Fans läuten bei den Namen Vanessa und Marcel die Alarmglocken. Einige Zeit ist es doch her, dass der berühmt-berüchtigte Marcell und seine damalige Freundin Vanessa zusammen bei "TWM" waren. Die schwierige Beziehung findet nach vielen Turbulenzen ein Ende. Marcell ist mittlerweile nach etlichen Vergehen, weiteren Kindern und Gefängnisaufenthalten abgetaucht und nicht aufzufinden. Auch Vanessa blickt nicht positiv auf die Zeit mit dem Vater ihrer zwei Kinder zurück.

Nicht aber zu verwechseln mit den Neulingen Vanessa und Marcel aus der 20. Staffel. Die beiden beginnen gerade erst ihr Familienglück und sind voller Vorfreude auf ihr Baby. Deshalb geht es für das junge Paar zu Dr. Breinl. Während Vanessa bereits Mutter von Sohn Elias ist und nun ihr zweites Kind erwartet, steht Marcel vor einer echten Premiere: sein erstes Baby. Wird es ein Bub oder ein Mädchen?

Marcel vs. Marcell: Wer darf den Platz einnehmen? Entsprechend nervös positioniert sich Marcel zwischen Ultraschallgerät und Babybauch. Der Grund für sein Kribbeln im Bauch? Nicht nur die spannende Geschlechtsfrage, sondern auch sein eigener Name: "Ich hätte mich jetzt schon als kleinen Nachfolger für den Marcell-Platz gesehen. So ein kleiner zweiter Star", scherzt Marcel mit Blick auf das bekannte TWM-Urgestein. Vanessa kontert lachend: "Marcell hat den Platz so bekannt gemacht. Jetzt hab ich halt auch einen Marcel."

Der Ultraschall bringt Gewissheit und das Ergebnis sorgt für strahlende Gesichter. Genau das haben sich Vanessa und Marcel gewünscht. Doch der emotionale Termin hält noch eine weitere Überraschung bereit: Vanessa hat noch etwas Unerwartetes zu verkünden. Was könnte das noch toppen? Verpasse nicht, wie es bei "Teenager werden Mütter" weitergeht. Jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

