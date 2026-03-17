Österreichische Gründer:innen im Rampenlicht Folge 8 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: Vor 32 Minuten Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Das Haus der Zukunft? Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.03.2026 • 100 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Neue Ideen, mutige Gründer:innen und spannende Investments: Am 31. März geht "2 Minuten 2 Millionen" mit Folge 8 in die nächste Runde. Auch diesmal stellen Start-ups aus ganz Österreich ihre Geschäftsideen vor und hoffen, die Investor:innen von ihrem Konzept zu überzeugen. Von innovativen Präparaten zur Unterstützung der Fruchtbarkeit, über eine Rösterei für Zuhause bis hin zu einem neu gedachten Reitsport-Accessoire und einer modularen Trainingsweste – die Bandbreite der präsentierten Produkte könnte kaum größer sein.

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Vilavit (Wien) Vilavit entwickelt innovative Präparate zur Förderung der weiblichen und männlichen Fruchtbarkeit, basierend auf neuesten Studien und in Zusammenarbeit mit führenden Reproduktionsmedizinern. Die Mikronährstoffe unterstützen Eizell- und Spermienqualität, Zellwachstum und DNA-Schutz. Die Produkte sollen rezeptfrei und einfach zugänglich sein.

MyHomeRoast (Wien) MyHomeRoast bringt die Rösterei nach Hause: mit dem ersten vollautomatischen Haushaltsröster für Kaffee, Kakao und Nüsse. Frische Bohnen, nachhaltige Papierverpackung, schonende Niedrigtemperatur-Röstung und ein integrierter Rauchabsorber sorgen für bestes Aroma. Ergänzt wird die Home-Rösterei durch den Bean2Cup-Blender für Trinkkakao und pflanzliche Milchvarianten.

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Easy Reitsporen (Steiermark, Weiz) Easy Reitsporen ermöglicht das Befestigen von Sporen direkt im Stiefelabsatz – ohne Bügel und Lederriemen. Das patentierte System spart Zeit, ist sicher und konkurrenzlos in seiner Einfachheit.

Evrvest (Vorarlberg, Feldkirch) Evrvest ist eine ergonomische, modulare Trainingsweste für Functional Training, CrossFit, Hyrox und mehr. Das Gewichtssystem wird wie eine Weste getragen und ist individuell einstellbar. Auch dynamische Bewegungen können mit Evrvest durchgeführt werden. Entwickelt wurde das Produkt gemeinsam mit Athlet:innen, die es unter realen Bedingungen getestet haben. Erfahrungsberichte zeigen: Es trägt sich wie eine zweite Haut.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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