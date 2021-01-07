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112: Feuerwehr im Einsatz

Rettung in letzter Sekunde!

DMAXFolge vom 07.01.2021
Rettung in letzter Sekunde!

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 07.01.2021: Rettung in letzter Sekunde!

44 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12

In Hagen brennt das Vereinsheim einer Schrebergartenkolonie. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte nehmen gemeinsam den Kampf gegen die Flammen auf. Aber die ungünstige Lage am Waldrand stellt bei der Löschwasserversorgung eine große Herausforderung dar. In Gießen sind ebenfalls Notfallhelfer im Einsatz. Dort ist eine Person nach einem Verkehrsunfall in einem Fahrzeug eingeklemmt. Und in Flensburg ruft ein Rauchmelder-Alarm die Lebensretter auf den Plan. Einem gehbehinderten Mann droht Gefahr in einer verqualmten Wohnung.

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