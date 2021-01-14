112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 14.01.2021: Die Hütte brennt!
44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Mit Blaulicht in den Biergarten: Feuerwehrleute versuchen, das Hauptgebäude eines beliebten Ausflugslokals vor lodernden Flammen zu retten. Doch vor Ort gibt es keinen Hydranten. In Flensburg stellen Gasflaschen in einem brennenden Gartenhaus eine Gefahr für Leib und Leben dar. In der Nachbarschaft soll zudem eine unbekannte Person umherirren. Und zwei Löscheinsätze lassen bei den Notfallhelfern in dieser Folge von „112“ einen bitteren Beigeschmack zurück. Denn die Kraftfahrzeuge am Straßenrand wurden dem Anschein nach von Brandstiftern angezündet.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
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