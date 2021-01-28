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112: Feuerwehr im Einsatz

Verzwickte Lage

DMAXFolge vom 28.01.2021
Verzwickte Lage

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 28.01.2021: Verzwickte Lage

44 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 12

In Schleswig-Holstein tönen Hilfeschreie aus einer verqualmten Wohnung. Möglicherweise hat ein technischer Defekt die Katastrophe ausgelöst. Notfallhelfer brechen in Flensburg unter Hochdruck die verschlossene Tür auf. In Chemnitz eilen die Lebensretter unterdessen zu einer Unfallstelle auf der Autobahn. Dort ist eine Bikerin bei hoher Geschwindigkeit vom Motorrad gestürzt. Und an einer Tankstelle steckt eine eingeklemmte Autofahrerin zwischen zwei Fahrzeugen fest. Können Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frau aus der misslichen Lage befreien?

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