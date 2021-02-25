Spezial - Hinter den KulissenJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 25.02.2021: Spezial - Hinter den Kulissen
44 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Im Mehrfamilienhaus, auf dem Campingplatz und auf der Autobahn: Wenn Gefahr droht, sind die Notfallhelfer der Feuerwehrwachen in Gießen, Hagen, Flensburg und Chemnitz mit vollem Körpereinsatz zur Stelle. Die Teams bekämpfen lodernde Flammen und befreien Unfallopfer aus demolierten Autowracks. Dieses Special zeigt noch einmal die spektakulärsten Einsätze der vierten Staffel von „112“ - gefilmt mit Bodycams aus der Perspektive der Feuerwehrleute. Oberbrandinspektor Finn Döhring aus Schleswig-Holstein erklärt zudem das wichtigste Werkzeug der Lebensretter.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.