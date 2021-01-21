Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Möwe auf Abwegen

DMAXFolge vom 21.01.2021
Möwe auf Abwegen

Möwe auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 21.01.2021: Möwe auf Abwegen

44 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12

Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus: In Hagen droht eine von Flammen und Rauch in die Enge getriebene Frau in der Not aus dem Fenster zu springen. Können die Einsatzkräfte alle Bewohner des Gebäudes rechtzeitig aus der Gefahrenzone befreien? Um eine Katastrophe in einem Backsteinbau zu verhindern, greifen die Lebensretter in dieser Folge von „112“ zu unkonventionellen Löschmethoden. Und in einer Stadtbücherei hat es sich zur Verwunderung der Besucher eine Möwe bequem gemacht. Lässt sich die gefiederte Leseratte von einem Platzverweis beeindrucken?

Alle verfügbaren Folgen