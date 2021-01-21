112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 21.01.2021: Möwe auf Abwegen
44 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
Feueralarm in einem Mehrfamilienhaus: In Hagen droht eine von Flammen und Rauch in die Enge getriebene Frau in der Not aus dem Fenster zu springen. Können die Einsatzkräfte alle Bewohner des Gebäudes rechtzeitig aus der Gefahrenzone befreien? Um eine Katastrophe in einem Backsteinbau zu verhindern, greifen die Lebensretter in dieser Folge von „112“ zu unkonventionellen Löschmethoden. Und in einer Stadtbücherei hat es sich zur Verwunderung der Besucher eine Möwe bequem gemacht. Lässt sich die gefiederte Leseratte von einem Platzverweis beeindrucken?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.