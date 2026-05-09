17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 09.05.2026: Die Sendung vom 09.05.2026
48 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
+++ Vorbereitet im Notfall: Das sollte jeder zu Hause haben +++ Instagram-Fotograf aus Augsburg: So wird jeder zum Model +++ Nei g’schaut in Franken: Die alten Geheimnisse im Nürnberger Land
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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