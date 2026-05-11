17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 11.05.2026: Die Sendung vom 11.05.2026
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
+++ Sohn einer Schauspielerin in der Isar ertrunken: So gefährlich sind Bayerns Flüsse +++ Tank-Oase in Oberfranken: Hier wird nicht an der Preisschraube gedreht +++ Traditionelles Stabenfest: Warum die Kinder singend durch Nördlingen ziehen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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