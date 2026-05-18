17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 18.05.2026: Die Sendung vom 18.05.2026
24 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
+++ 13-Jährige tot in Güllegrube gefunden: Angeklagter erneut vor Gericht +++ In 4 Tagen sind Ferien: Wo gibt's Stau und wie halten Sie durch? +++ Das lange Pfingstwochenende: Wird's endlich warm und trocken?
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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