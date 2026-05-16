17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 16.05.2026: Die Sendung vom 16.05.2026
48 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
+++ Mutiger Ladenbesitzer: Dieb in Landshut hat keine Chance +++ TV-Ausbildung für Hunde: So trainieren Rex und Co. +++ Nei g’schaut im Allgäu: Zeitreise ins Mittelalter
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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