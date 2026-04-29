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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 29.04.2026

SAT.1Folge vom 29.04.2026
Die Sendung vom 29.04.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 29.04.2026: Die Sendung vom 29.04.2026

24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

+++ Fahrt in die Freiheit - der Wal, sein Boot und worauf es jetzt ankommt +++ Blick ins Team - wir begleiten die HSV-Frauen durch ihren besonderen Alltag +++ Gekrächze im Ohr - Niebüll und sein Krähenproblem im Frühling +++

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