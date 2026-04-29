17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 29.04.2026: Die Sendung vom 29.04.2026
24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
+++ Fahrt in die Freiheit - der Wal, sein Boot und worauf es jetzt ankommt +++ Blick ins Team - wir begleiten die HSV-Frauen durch ihren besonderen Alltag +++ Gekrächze im Ohr - Niebüll und sein Krähenproblem im Frühling +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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