Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 18.05.2026

SAT.1Folge vom 18.05.2026
Die Sendung vom 18.05.2026

Die Sendung vom 18.05.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 18.05.2026: Die Sendung vom 18.05.2026

24 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

+++ Spannende Pläne: So könnte ein neues Freibad an der Alster aussehen +++ Beliebte Berufe: Die Woche des Praktikums startet heute für Schüler im Norden +++ Heiße Duelle: Am Rothenbaum wird wieder aufgeschlagen, beim großen Tennisturnier +++

Alle verfügbaren Folgen