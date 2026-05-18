17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 18.05.2026: Die Sendung vom 18.05.2026
24 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
+++ Spannende Pläne: So könnte ein neues Freibad an der Alster aussehen +++ Beliebte Berufe: Die Woche des Praktikums startet heute für Schüler im Norden +++ Heiße Duelle: Am Rothenbaum wird wieder aufgeschlagen, beim großen Tennisturnier +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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