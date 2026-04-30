17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 30.04.2026: Die Sendung vom 30.04.2026
24 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
+++ Mai wird zum Sommer - An den Küsten freut man sich auf ein Traum-Wochenende +++ Reeperbahn wird 400 - Die große Geburtstagsparty für Hamburgs berühmteste Straße +++ Udo wird ausgestellt - Neue Einblicke ins Leben des Panikrockers +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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