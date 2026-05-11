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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 11.05.2026

SAT.1Folge vom 11.05.2026
Die Sendung vom 11.05.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 11.05.2026: Die Sendung vom 11.05.2026

24 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

+++ Anti-Israel-Camp: Streit um mehrtägige Protestversammlung in Hamburg +++ Hafengeburtstag: Das waren die Highlights des 837. Hafenjubiläums +++ Kunstausstellung: Wir begleiten die Vorbereitungen zur NordArt +++

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