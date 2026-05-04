17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 04.05.2026: Die Sendung vom 04.05.2026
24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
+++ Minenjagdboot läuft aus - Bereitet die Marine einen Einsatz im Iran vor? +++ Extremtour über Atlantik - Kieler Ruderinnen schaffen das härteste Rennen der Welt +++ Weströhre öffnet wieder - Hamburgs Alter Elbtunnel schöner denn je +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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