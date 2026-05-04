Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 04.05.2026

SAT.1Folge vom 04.05.2026
Die Sendung vom 04.05.2026

Die Sendung vom 04.05.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 04.05.2026: Die Sendung vom 04.05.2026

24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

+++ Minenjagdboot läuft aus - Bereitet die Marine einen Einsatz im Iran vor? +++ Extremtour über Atlantik - Kieler Ruderinnen schaffen das härteste Rennen der Welt +++ Weströhre öffnet wieder - Hamburgs Alter Elbtunnel schöner denn je +++

Alle verfügbaren Folgen