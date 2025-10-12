24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 1: Gordons Apfel-Attacke
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Diesmal macht sich Gordon zum "Lowery's Seafood Restaurant" in Tappahannock, Virginia, auf. Die beiden Brüder Duby und David haben die Gaststätte ihrer Großeltern übernommen, jedoch bislang nur mit wenig Erfolg. Darunter leidet auch die Beziehung der Geschwister, die mittlerweile kein Wort mehr miteinander wechseln. Beim Undercover-Testessen wird dem Sternekoch schnell klar, warum das Lokal kurz vor der Schließung steht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.