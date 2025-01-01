Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Familie an erster Stelle

All3MediaStaffel 3Folge 6
Familie an erster Stelle

Familie an erster StelleJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 6: Familie an erster Stelle

39 Min.Ab 12

Direkt an einer belebten Straßenkreuzung in Richmond, Virginia, befindet sich das "Southern Kitchen Restaurant". Trotz des optimalen Standorts bleibt der Erfolg des familiengeführten Lokals aus. Besitzer Shane sowie seine Töchter Chelsea und Kelyn haben bereits all ihre Ersparnisse geopfert, um eine Insolvenz abzuwenden. Trotzdem ist keine Besserung in Sicht und die Konflikte untereinander spitzen sich zu. Ob Gordon hier trotz mangelnder Erfahrung und Streitereien helfen kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen